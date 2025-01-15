"Белый лебедь": Мадлен заворожила новым роскошным образом

Казахстанская инстадива Мадинахон Мамадалиева, известная как Мадлен, покрасовалась в соцсети в белоснежном платье с корсетом и жемчужными бусами, передает NUR.KZ.

На коротком видео Мадлен предстала в роскошном образе - она появилась в белоснежном платье с тугим корсетом. Ее шею украсили жемчужные нити и крупные бусы.

Волосы инстадива собрала в высокий пучок и выпустила локоны у лица. Внимание также привлекает ее маникюр в тон к платью.

"Белый лебедь", - подписала Мадлен кадры.

"Шикарная", "Нет слов", "Красавица", "Роскошная Мадинахон, вы — воплощение грации и харизмы. Восхищаюсь вами!", "Вы олицетворяете грацию, чистоту и изысканную красоту", "Красивая чертовка", "Как всегда, шикарная", "Люблю", "Бомбезный образ", "Мадлен, восхищаюсь вами, королева", - отреагировали фанаты на ее новый образ.

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