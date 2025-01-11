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Рэперша Lizzo показала фигуру в бикини после похудения и вызвала споры в Сети

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Lizzo
Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating

Американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo, покрасовалась постройневшей фигурой, но не всем поклонникам это понравилось, передает NUR.KZ.

Новыми фото и видео Lizzo поделилась на своей странице в Instagram.

На фото 36-летняя исполнительница предстала в бикини и футболке с неприличной надписью, а на видео девушка покрасовалась в черном бикини из бюстгальтера и плавок с тонкими завязками. На размещенных кадрах артистка показала, как борется с растяжками и целлюлитом.

При этом не всем подписчикам Lizzo пришлись по душе публикации.

"Хорошее дело – отнимать лекарства у тех, кто реально в них нуждается (намек на то, что Lizzo похудела с помощью лекарства для диабетиков – прим. ред.)", "Не впечатляет",

"Люди, которые пишут, что она выглядит прекрасно, наденьте, пожалуйста очки. Да, она похудела, но на этом все. Хватит врать", "Прикройся, женщина", – гласят комментарии под постом.

Однако большая часть поклонников рэперши вступилась за нее и засыпала девушку комплиментами.

"Ты выглядишь слишком прекрасно", "Сильная, уверенная в себе и этого достаточно", "Потеря веса делает свое дело, девочка, продолжай в том же духе! Горжусь тобой!", "Наша королева", "Твоя кожа так сияет, как и ты сама", – пишут поклонники исполнительницы.

Отметим, что еще пару лет назад вес Lizzo составлял около 140 килограммов. Девушка позиционировала себя как активистка бодипозитива и нередко публиковала откровенные снимки.

Однако в ноябре рэперша поразила своих поклонников, опубликовав фото, на которых предстала сильно постройневшей. К слову, тогда в комментариях некоторые подписчики предположили, что похудеть Lizzo помог препарат для диабетиков.

По данным портала 24SMI, успех пришел к Lizzo в 2015 году после выхода ее пластинки Big Grrrl Small World. Она заняла 17-ю позицию в топ-50 лучших хип-хоп-альбомов года по версии Spin.

Исполнительница не собиралась останавливаться на достигнутом и выпустила мини-сборник Coconut Oil. Сингл Good As Hell использовался в качестве саундтрека для фильма "Парикмахерская-3". В поддержку релиза девушка провела концертный тур.

В конце 2018-го Lizzo выпустила сингл Boys, который должен был стать частью нового альбома. Затем последовала композиция Juice, сопровождавшаяся выходом клипа.

Ее трекTruth Hurts были использованы в качестве саундтрека к фильму "Кто-то великий" от Netflix. Это сделало трек хитом спустя два года после релиза. Он достиг первого места в чарте Billboard Hot 100.

В 2020 году Lizzo стала обладательницей премии "Грэмми" сразу в 3 категориях и была номинирована на премию BET Awards 2020 в 4 категориях, в одной из них стала победительницей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2210133-repersha-lizzo-pokazala-figuru-v-bikini-posle-pohudeniya-i-vyzvala-spory-v-seti/

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