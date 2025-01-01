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В шоколадном платье: дочь Трампа показала вечерний наряд

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Иванка Трамп
Иванка Трамп. Фото: instagram.com/ivankatrump

Дочь избранного президента США Иванка Трамп сходила с мужем Джаредом Кушнером на ужин в Аспене и показала свой новый наряд, передает NUR.KZ.

Кадры появились в официальном профиле дочери Дональда Трампа в Instagram.

Иванка вышла в свет в обтягивающем платье миди шоколадного цвета с пикантным лифом. На талии у нее был металлический пояс в стиле ретро с бирюзовыми камнями. Сверху Трамп надела бежевую короткую дубленку.

"Выглядишь милой", "Красивые кадры. С Новым годом", "Береги себя в новогоднюю ночь", - оставили комментарии подписчики.

По информации РБК, Иванка Трамп родилась 30 октября 1981 года в Нью-Йорке в семье бизнесмена Дональда Трампа и чешской модели Иваны Трамп. У нее есть родные братья Дональд и Эрик и единокровные сестра Тиффани и брат Бэррон. Родители развелись, когда Иванке было 11 лет.

Впервые Трамп вывел дочь в свет в 1991 году, и с тех пор Иванка не была в тени. Будучи подростком, она стала строить карьеру модели.

В 1997-м она появилась на обложке подросткового журнала Seventeen и стала соведущей конкурса красоты "Юная мисс США". Но, не поднявшись на модный олимп, в конечном итоге переключилась на бизнес.

В 2005 году 24-летняя девушка присоединилась к компании застройщика The Trump Organization.

В марте 2017 года Иванка Трамп приступила к обязанностям специального советника президента на безвозмездной основе и заодно стала главой созданного тогда же Управления экономических инициатив и предпринимательства.

После президентства Трампа его с дочерью пути разошлись.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2207105-v-shokoladnom-plate-doch-trampa-pokazala-vecherniy-naryad/

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