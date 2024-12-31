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Эзотерика

"Ужасный наряд": звезду сериала "Постучись в мою дверь" пристыдили за экстремальное декольте

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Мелисса Денгель
Мелисса Денгель. Фото: instagram.com/melisadongel

Звезда турецкого сериала "Постучись в мою дверь" Мелисса Денгель появилась в платье с экстремально глубоким декольте и вызвала переполох в соцсети, передает NUR.KZ.

Кожаное черное платье с оригинальным и экстремальным декольте, высокие кожаные перчатки, сапожки в тон к наряду и макияж с акцентом на глаза - Мелисса Денгель сумела приятно удивить фанатов и шокировать моралистов.

"Мой черный лебедь, ты прекрасен", "Вау, шикарное портфолио", "Королева", "Ты всегда прекрасна", "Ты богиня", "Удивительно красивая женщина", - высказались восхищенные поклонники.

Однако не всем наряд звезды сериала "Постучись в мою дверь" пришелся по душе.

"Ты очень красивая, Мелиса, но вырез этого платья тебе совсем не идет, извини", "Ужасный наряд! Прямо разочаровала! Хотя она красотка!", "Вульгарно", - заявили блюстители нравственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2207039-uzhasnyy-naryad-zvezdu-seriala-postuchis-v-moyu-dver-pristydili-za-ekstremalnoe-dekolte/

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