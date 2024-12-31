"Ужасный наряд": звезду сериала "Постучись в мою дверь" пристыдили за экстремальное декольте

Звезда турецкого сериала "Постучись в мою дверь" Мелисса Денгель появилась в платье с экстремально глубоким декольте и вызвала переполох в соцсети, передает NUR.KZ.

Кожаное черное платье с оригинальным и экстремальным декольте, высокие кожаные перчатки, сапожки в тон к наряду и макияж с акцентом на глаза - Мелисса Денгель сумела приятно удивить фанатов и шокировать моралистов.

"Мой черный лебедь, ты прекрасен", "Вау, шикарное портфолио", "Королева", "Ты всегда прекрасна", "Ты богиня", "Удивительно красивая женщина", - высказались восхищенные поклонники.

Однако не всем наряд звезды сериала "Постучись в мою дверь" пришелся по душе.

"Ты очень красивая, Мелиса, но вырез этого платья тебе совсем не идет, извини", "Ужасный наряд! Прямо разочаровала! Хотя она красотка!", "Вульгарно", - заявили блюстители нравственности.