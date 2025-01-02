Дуа Липа опубликовала фото в игривом наряде

Британская певица косоварского происхождения Дуа Липа снялась в откровенном наряде, показав фигуру в ультракоротких шортах, майке и новогодней шапочке, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте певицы. 29-летняя исполнительница распустила волосы, надела черные капроновые колготки, белые ультракороткие шорты из искусственного меха, лонгслив с глубоким декольте и рождественский колпак.

В комментариях подписчики восхищаются певицей, называют ее принцессой и активно интересуются, правда ли, что Дуа Липа помолвлена. Отметим, что им отвечают лишь другие подписчики: сама певица хранит молчание.

Не отвечая на вопрос о помолвке, Дуа Липа, тем не менее, публикует фото с бойфрендом с совместно проведенных активных выходных.

На сайте IMDb говорится, что Дуа Липа родилась 22 августа 1995 года в Лондоне в семье албанцев из Косово, покинувших Приштину в 1990-х.

Девушка - певица, автор песен и модель. Ее музыкальная карьера началась в 14 лет, когда она начала переводить песни других исполнителей на YouTube. В 2015 году она подписала контракт с Warner Music Group и вскоре выпустила свой первый сингл.