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Дуа Липа опубликовала фото в игривом наряде

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Дуа Липа
Дуа Липа. Фото: Unique Nicole / WireImage / Getty Images

Британская певица косоварского происхождения Дуа Липа снялась в откровенном наряде, показав фигуру в ультракоротких шортах, майке и новогодней шапочке, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте певицы. 29-летняя исполнительница распустила волосы, надела черные капроновые колготки, белые ультракороткие шорты из искусственного меха, лонгслив с глубоким декольте и рождественский колпак.

В комментариях подписчики восхищаются певицей, называют ее принцессой и активно интересуются, правда ли, что Дуа Липа помолвлена. Отметим, что им отвечают лишь другие подписчики: сама певица хранит молчание.

Не отвечая на вопрос о помолвке, Дуа Липа, тем не менее, публикует фото с бойфрендом с совместно проведенных активных выходных.

На сайте IMDb говорится, что Дуа Липа родилась 22 августа 1995 года в Лондоне в семье албанцев из Косово, покинувших Приштину в 1990-х.

Девушка - певица, автор песен и модель. Ее музыкальная карьера началась в 14 лет, когда она начала переводить песни других исполнителей на YouTube. В 2015 году она подписала контракт с Warner Music Group и вскоре выпустила свой первый сингл.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2206737-dua-lipa-opublikovala-foto-v-igrivom-naryade/

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