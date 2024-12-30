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Димаш Кудайберген обратился к поклонникам

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Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген опубликовал пост в соцсети Instagram с обращением к своим поклонникам. Всемирно известный певец поделился свежими фотографиями, передает NUR.KZ.

Димаш Кудайберген снова удивляет своей элегантностью и чувством стиля. Для фотосессии в Китае артист выбрал утонченный белый ансамбль с винтажным акцентом: жакет с вышивкой и кружевную рубашку, дополненные оригинальным галстуком-шарфом.

"Я желаю вам долгой и счастливой жизни. Люблю вас всех", - написал Димаш, обращаясь к поклонникам.

"Любим тебя очень сильно, с наступающим Новым годом!", "Спасибо, Димаш! И мы тебе желаем долгой и счастливой жизни! Береги себя", "Просто вау! Прекрасный образ, классные фото и, конечно, ты - нереально потрясающий, как всегда! Обожаем!" - написали восхищенные фанаты.

Недавно Димаш Кудайберген вновь выступил в Китае на предновогоднем концерте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2206653-dimash-kudaybergen-obratilsya-k-poklonnikam/

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