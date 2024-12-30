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"Вы в каком холодильнике хранитесь?": Жулдыз Абдукаримова задорно станцевала с дочерью

Опубликовано:

Жулдыз Абдукаримова
Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Супруга казахстанского певца Кайрата Нуртаса, актриса Жулдыз Абдукаримова задорно станцевала с дочерью Алау, повторив популярный тренд в TikTok, и выслушала комплименты в соцсети, передает NUR.KZ.

Жулдыз Абдукаримова показала свои танцевальные способности и весело станцевала на камеру с дочерью Алау.

Мать и дочь выбрали наряды в одной тематике и соответствующий фон - за ними стояла украшенная елка, а впереди - цветы.

Подписчики оценили не только танец, но и то, как прекрасно выглядит 36-летняя Жулдыз, жена Кайрата Нуртаса и мать его четверых детей.

"Вы в каком холодильнике хранитесь, Жулдыз ханым?", "Кто скажет, что это мама Алау?!", "Красотки. Как старшая и младшая сестра", "Как подружки", "Подружку себе родила", "Потрясающе", "Как это круто", - отметили ее фанаты.

Мы писали ранее, что Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова воссоединились и обрадовали фанатов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2206649-vy-v-kakom-holodilnike-hranites-zhuldyz-abdukarimova-zadorno-stancevala-s-docheryu/

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