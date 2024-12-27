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"Идеальная внешность": модель из Грузии в кожаном мини-платье поразила фолловеров

Опубликовано:

Тамуна Габуния
Тамуна Габуния. Фото: instagram.com/tamu77

Модель из Грузии Тамуна Габуния впечатлила фанатов в Instagram ярким образом - девушка появилась в красном кожаном мини-платье с глубоким декольте, передает NUR.KZ.

Яркий аутфит модели прекрасно подчеркнул ее точеную талию. Платье с акцентом на зону декольте было к лицу Тамуне. К мини-наряду она добавила маленькую красную сумочку. Фанаты тут же оценили ее образ и написали свои восхищенные образы в комментариях.

"Хороший у вас фотограф", "Глаза! Чего только одни глаза стоят, одни эмоции", "Вы очень красивая. Ваша душа отображается в ваших глазах, я уверена. Душа такая же красивая, как и ваша идеальная внешность", "Богиня", "О боги мои!" - отметили восхищенные комментаторы в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2205890-idealnaya-vneshnost-model-iz-gruzii-v-kozhanom-mini-plate-porazila-folloverov/

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