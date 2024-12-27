"Идеальная внешность": модель из Грузии в кожаном мини-платье поразила фолловеров

Модель из Грузии Тамуна Габуния впечатлила фанатов в Instagram ярким образом - девушка появилась в красном кожаном мини-платье с глубоким декольте, передает NUR.KZ.

Яркий аутфит модели прекрасно подчеркнул ее точеную талию. Платье с акцентом на зону декольте было к лицу Тамуне. К мини-наряду она добавила маленькую красную сумочку. Фанаты тут же оценили ее образ и написали свои восхищенные образы в комментариях.

"Хороший у вас фотограф", "Глаза! Чего только одни глаза стоят, одни эмоции", "Вы очень красивая. Ваша душа отображается в ваших глазах, я уверена. Душа такая же красивая, как и ваша идеальная внешность", "Богиня", "О боги мои!" - отметили восхищенные комментаторы в Сети.