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Земфира сразила образом длинноволосой блондинки

Опубликовано:

Земфира
Земфира. Фото: instagram.com/zemfiraworld

Популярная певица Земфира кардинально сменила имидж - фотографию в новом для себя образе исполнительница хита "Хочешь" опубликовала в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Земфира порадовала фанатов музыкальной премьерой - звезда выпустила новую песню "Dramatique" в рамках проекта "Земфира от Луки".

На обложке к треку певица была запечатлена в парике с длинными волосами белого цвета. Артистка попозировала в черной рубашке среди ветвей деревьев.

"С Рождеством!" - написала Земфира в соцсети.

"Вау, какой неожиданный образ", "Я думала, мне приснилось", "Неожиданно! И просто невероятно", "Вам очень идет блонд, это мы помним еще с 1999 года. Спасибо за песню, счастье есть, и это - Вы!" - написали изумленные поклонники творчества Земфиры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2204684-zemfira-srazila-obrazom-dlinnovolosoy-blondinki/

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