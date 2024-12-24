"Фантастическая": экс-солистка "ВИА Гры" ошеломила пленительным образом

39-летняя российская певица и актриса, экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова показала в соцсети новый образ. Фанаты искупали артистку в комплиментах, передает NUR.KZ.

Экс-солистка "ВИА Гры" появилась в чувственном образе и порадовала фанатов перед новогодними праздниками.

"Это утро пахнет морозом, пряным какао с корицей, детскими мечтами и предвкушением праздника", - отметила Татьяна.

Асимметричный крой ее наряда позволил ей пощеголять красивыми ногами, а приталенный фасон подчеркнул ее стройную талию.

"Такая естественная красота", "Как нежно и красиво", "Самая замечательная", "Красивая", "Детка, ты фантастическая", "Как красиво, великолепно", "Просто нимфа", "Принцесса Лебедь очаровательная", "Очень хочу такую же комбинацию", "Отличная съемка", "Роскошная девушка", "Идеальная фигура", - написали ей в Сети.