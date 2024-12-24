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43-летняя экс-участница Pussycat Dolls покрасовалась в мини-платье на Рождество

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Эшли Робертс
Эшли Робертс. Фото: instagram.com/iamashleyroberts

Американская певица и танцовщица Эшли Робертс снялась в откровенном наряде в честь Рождества. Фотографии она показала в личном Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

"Приоделась на Рождество", - так подписала публикацию исполнительница хита "Played". Она посетила специальный новогодний концерт американской певицы Кэти Перри и прошлась перед этим по красной дорожке.

Для этого события экс-солистка Pussycat Dolls выбрала яркий и праздничный образ, идеально подходящий для рождественского вечера. Она одета в коктейльное платье нежного персикового оттенка, украшенное роскошными перьями. Акцентным элементом платья стал открытый вырез на спине.

Эшли дополнила образ классическими белыми туфлями-лодочками на высоком каблуке. Волосы уложены в объемные локоны, а макияж выполнен в естественных тонах, акцентируя внимание на ее сияющем лице.

Робертс выглядела одновременно стильно, женственно и дерзко, идеально вписываясь в атмосферу праздничного шоу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2204154-43-letnyaya-eks-uchastnica-pussycat-dolls-pokrasovalas-v-mini-plate-na-rozhdestvo/

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