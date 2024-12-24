43-летняя экс-участница Pussycat Dolls покрасовалась в мини-платье на Рождество

Американская певица и танцовщица Эшли Робертс снялась в откровенном наряде в честь Рождества. Фотографии она показала в личном Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

"Приоделась на Рождество", - так подписала публикацию исполнительница хита "Played". Она посетила специальный новогодний концерт американской певицы Кэти Перри и прошлась перед этим по красной дорожке.

Для этого события экс-солистка Pussycat Dolls выбрала яркий и праздничный образ, идеально подходящий для рождественского вечера. Она одета в коктейльное платье нежного персикового оттенка, украшенное роскошными перьями. Акцентным элементом платья стал открытый вырез на спине.

Эшли дополнила образ классическими белыми туфлями-лодочками на высоком каблуке. Волосы уложены в объемные локоны, а макияж выполнен в естественных тонах, акцентируя внимание на ее сияющем лице.

Робертс выглядела одновременно стильно, женственно и дерзко, идеально вписываясь в атмосферу праздничного шоу.