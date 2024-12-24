Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Настоящая куколка": ангельский образ Мадлен сразил фанатов

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Популярная инстадива Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, предстала в нежном образе ангела с розовыми крыльями и покорила соцсети, передает NUR.KZ.

Ангел среди нас: Мадлен попозировала в полупрозрачном блестящем костюме и с огромными крыльями нежно-розового цвета, создавая неземной и вдохновляющий образ.

Пост собрал почти сотню тысяч лайков и вызвал настоящий ажиотаж среди поклонников.

"Мы тебя любим", "Что за красота нереальная?", "Не могу подобрать слова", "Божественный ангел", "Так женственно", "Такая красивая", "Настоящая куколка! В твоей улыбке столько тепла", "Ты как сказочный персонаж из доброй истории", "Самое уютное и светлое фото. Невозможно не умиляться, глядя на тебя", - гласят комментарии.

Накануне мы писали, что Мадлен очаровала образом супермодели Victoria's Secret.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2203982-nastoyashchaya-kukolka-angelskiy-obraz-madlen-srazil-fanatov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie