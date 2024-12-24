"Настоящая куколка": ангельский образ Мадлен сразил фанатов

Популярная инстадива Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, предстала в нежном образе ангела с розовыми крыльями и покорила соцсети, передает NUR.KZ.

Ангел среди нас: Мадлен попозировала в полупрозрачном блестящем костюме и с огромными крыльями нежно-розового цвета, создавая неземной и вдохновляющий образ.

Пост собрал почти сотню тысяч лайков и вызвал настоящий ажиотаж среди поклонников.

"Мы тебя любим", "Что за красота нереальная?", "Не могу подобрать слова", "Божественный ангел", "Так женственно", "Такая красивая", "Настоящая куколка! В твоей улыбке столько тепла", "Ты как сказочный персонаж из доброй истории", "Самое уютное и светлое фото. Невозможно не умиляться, глядя на тебя", - гласят комментарии.

Накануне мы писали, что Мадлен очаровала образом супермодели Victoria's Secret.