"Настоящая куколка": ангельский образ Мадлен сразил фанатов
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Популярная инстадива Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, предстала в нежном образе ангела с розовыми крыльями и покорила соцсети, передает NUR.KZ.
Ангел среди нас: Мадлен попозировала в полупрозрачном блестящем костюме и с огромными крыльями нежно-розового цвета, создавая неземной и вдохновляющий образ.
Пост собрал почти сотню тысяч лайков и вызвал настоящий ажиотаж среди поклонников.
"Мы тебя любим", "Что за красота нереальная?", "Не могу подобрать слова", "Божественный ангел", "Так женственно", "Такая красивая", "Настоящая куколка! В твоей улыбке столько тепла", "Ты как сказочный персонаж из доброй истории", "Самое уютное и светлое фото. Невозможно не умиляться, глядя на тебя", - гласят комментарии.
Накануне мы писали, что Мадлен очаровала образом супермодели Victoria's Secret.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2203982-nastoyashchaya-kukolka-angelskiy-obraz-madlen-srazil-fanatov/