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Асель Сагатова в платье-смокинге привлекла внимание пользователей Казнета

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Асель Сагатова
Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова вышла в свет в стильном наряде и порадовала своих поклонников, которые признались, что не могли отвести от нее глаз, передает NUR.KZ.

После своей поездки в Африку Сагатова сменила футболки на изысканные наряды. Фотографии и видео в стильном аутфите черного цвета Асель опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Между поездками успела выгулять платье-смокинг", - подписала публикацию кинозвезда.

Образ Сагатовой завершили крупные украшения и стильная сумочка с перьями.

"Шикарный смокинг, Аселька, тебе очень идет! Не могла отвести от тебя глаз", "Красота спасет мир", "Супер", "Умопомрачительно", "Красотка", "Просто слов нет, бомба", "Вау, что за красавица", - написали очарованные фанаты в комментариях под постов.

В День независимости Асель Сагатова обращалась к казахстанцам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2203752-asel-sagatova-v-plate-smokinge-privlekla-vnimanie-polzovateley-kazneta/

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