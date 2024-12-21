"Роскошная": 47-летняя Наталия Орейро снялась в прозрачном платье для известного бренда

Звезда телесериала "Дикий ангел" Наталия Орейро приняла участие в фотосессии для известного бренда духов - 47-летняя актриса снялась в прозрачном платье, передает NUR.KZ.

Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram - Наталия участвовала в съемке рекламы нового аромата от Carolina Herrera.

Орейро предстала в бежевом платье, оформленном вырезом на спине и боках. При этом можно заметить, что сквозь прозрачную ткань просвечивается нижнее белье знаменитости.

"Красота. Роскошная. Нати, мы тебя любим", "Богиня", "Как всегда, королева", Великолепная", - писали фанаты.

По данным сайта IMDb, Наталья Орейро родилась в 1977 году в уругвайском городе Монтевидео. Она является певицей, актрисой театра и кино, причем первые шаги начала делать еще в 8 лет.

В 17 лет она переехала в Аргентину и в последующем стала сниматься во многих популярных проектах и сериалах, а также попробовала себя как ведущая.

В 1998 году она начала еще и певческую карьеру, после чего выпустила первый альбом. Песня из него "Cambio dolor" стала саундтреком к сериалу "Дикий ангел". В итоге и песня, и сериал стали визитной карточкой Орейро и прославили ее на весь мир.