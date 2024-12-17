"Женщины всегда были наравне с мужчинами": Жулдыз Абдукаримова на коне восхитила Казнет (видео)

В сети обсудили новый пост казахстанской актрисы Жулдыз Абдукаримовой, посвященный Дню независимости. Жена Кайрата Нуртаса прокатилась на коне в национальной одежде, передает NUR.KZ.

В праздник Абдукаримова показала, как ловко держится в седле. Одетая в казахский национальный костюм, Жулдыз покорила поклонников.

Подписала публикацию актриса стихотворением на государственном языке, воспевающим сильных и достойных казахских женщин, их вклад в историю и культуру страны. Автор гордится тем, что казахский народ всегда уважал женщин, ставил их наравне с мужчинами.

Особое внимание уделяется женщинам-героиням, которые своим примером и подвигами доказывали, что казахские девушки ничем не уступают другим. Они защищали свою землю, хранили честь и достоинство, а также передавали будущим поколениям заветы единства и независимости.