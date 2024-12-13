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"Если блистать, то так": Мадина Садвакасова появилась в роскошном платье

Опубликовано:

Мадина Садвакасова
Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская исполнительница Мадина Садвакасова появилась в новом роскошном образе - фанаты одобрили ее преображение, оставив массу комплиментов, передает NUR.KZ.

На новом фото Мадина Садвакасова покрасовалась в великолепном платье - оно прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру и подошло к новогодним праздникам.

"Попробуй сказать, что ты самая красивая, привлекательная, прекрасная женщина на свете. И люди будут воспринимать тебя так", - отметила Мадина.

Салтанат Бакаева, Тамара Асар, Балжан Бидаш и другие представители отечественного шоу-бизнеса высоко оценили образ Мадины. К ним присоединились и поклонники певицы.

"Красотка", "Дива", "Если блистать, то только так. Шикарная Мадина", "У тебя светлая душа, ты привлекательна и являешься самой красивой женщиной на свете", "Вот настоящая казахская красавица, все при ней - и фигура, и голос, и ум", - отреагировали в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2200377-esli-blistat-to-tak-madina-sadvakasova-poyavilas-v-roskoshnom-plate/

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