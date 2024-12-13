"Красота и очарование": Мария Мудряк вышла в свет в эффектном наряде
Опубликовано:
Всемирно известная оперная певица, посол доброй воли Казахстана Мария Мудряк посетила ивент в Астана Опере - в Сети обсудили яркий вечерний аутфит звезды, передает NUR.KZ.
Элегантный и утонченный образ Мудряк пленил поклонников ее творчества. Оперная дива предстала в длинном изумрудном платье с открытыми плечами и глубоким вырезом, которое идеально подчеркнуло ее фигуру.
"Прелестная красота и очарование - это все Машенька", "Огонь", "Очень нравится", "Звезда", "Самая красивая", - эти и другие комментарии заполонили страницу посла доброй воли Казахстана.
Мария Мудряк родилась в Павлодаре в 1994 году. С десяти лет обучалась вокалу в Италии, где сначала пела в детском хоре театра Ла Скала. В 14 лет была принята в Миланскую консерваторию им. Дж. Верди, которую окончила с отличием. Параллельно обучалась в Высшей школе музыки под руководством Карло Гайфы.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2200227-krasota-i-ocharovanie-mariya-mudryak-vyshla-v-svet-v-effektnom-naryade/