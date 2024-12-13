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Эзотерика

"Красота и очарование": Мария Мудряк вышла в свет в эффектном наряде

Опубликовано:

Мария Мудряк
Мария Мудряк. Фото: instagram.com/maria_mudryak

Всемирно известная оперная певица, посол доброй воли Казахстана Мария Мудряк посетила ивент в Астана Опере - в Сети обсудили яркий вечерний аутфит звезды, передает NUR.KZ.

Элегантный и утонченный образ Мудряк пленил поклонников ее творчества. Оперная дива предстала в длинном изумрудном платье с открытыми плечами и глубоким вырезом, которое идеально подчеркнуло ее фигуру.

"Прелестная красота и очарование - это все Машенька", "Огонь", "Очень нравится", "Звезда", "Самая красивая", - эти и другие комментарии заполонили страницу посла доброй воли Казахстана.

Мария Мудряк родилась в Павлодаре в 1994 году. С десяти лет обучалась вокалу в Италии, где сначала пела в детском хоре театра Ла Скала. В 14 лет была принята в Миланскую консерваторию им. Дж. Верди, которую окончила с отличием. Параллельно обучалась в Высшей школе музыки под руководством Карло Гайфы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2200227-krasota-i-ocharovanie-mariya-mudryak-vyshla-v-svet-v-effektnom-naryade/

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