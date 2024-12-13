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"Умеете жить хорошо": отдыхающая на Мальдивах Мадлен похвасталась загаром в бикини

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Популярная казахстанская блогерша Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, вновь появилась в бикини и продемонстрировала фигуру и загар, передает NUR.KZ.

Мадлен продолжает радовать фанатов яркими снимками в Мальдив, где отдыхает некоторое время. На этот раз Мадлен появилась в розовом бикини с голубыми бретелями, который прекрасно подчеркнул ее бронзовый загар. В дополнение к пляжному образу блогер надела соломенную шляпку.

"Жарковато стало", - отметила она под фото.

"Мадина, требуем больше фоток", "Конфета моя", "По мне, так наша Мадлен лучше Ким", "Просто вау", "Законно быть такой красивой?", "Как картинка", "Ким нервно курит в сторонке", "Умеете жить хорошо", "Барби", "Лучшее завершение года", - гласят комментарии.

Ранее Мадлен сравнила себя с Моаной на новых фото с Мальдив.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2200001-umeete-zhit-horosho-otdyhayushchaya-na-maldivah-madlen-pohvastalas-zagarom-v-bikini/

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