"Умеете жить хорошо": отдыхающая на Мальдивах Мадлен похвасталась загаром в бикини

Популярная казахстанская блогерша Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, вновь появилась в бикини и продемонстрировала фигуру и загар, передает NUR.KZ.

Мадлен продолжает радовать фанатов яркими снимками в Мальдив, где отдыхает некоторое время. На этот раз Мадлен появилась в розовом бикини с голубыми бретелями, который прекрасно подчеркнул ее бронзовый загар. В дополнение к пляжному образу блогер надела соломенную шляпку.

"Жарковато стало", - отметила она под фото.

"Мадина, требуем больше фоток", "Конфета моя", "По мне, так наша Мадлен лучше Ким", "Просто вау", "Законно быть такой красивой?", "Как картинка", "Ким нервно курит в сторонке", "Умеете жить хорошо", "Барби", "Лучшее завершение года", - гласят комментарии.

Ранее Мадлен сравнила себя с Моаной на новых фото с Мальдив.