Мадлен сравнила себя с Моаной на новых фото с Мальдив

Популярная казахстанская блогерша Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, продолжает делиться контентом с Мальдивских островов, куда она улетела отдыхать, передает NUR.KZ.

Мадлен продолжает удивлять подписчиков не только красотой острова и своей подтянутой фигурой, но и разными купальниками. На этот раз выбор инстадивы пал на бикини белого цвета с розовым принтом. На талии Мамадалиева завязала парео в тон купальника.

"Моана", - подписала публикацию Мадлен.

Прокатившись на лодке с прозрачным дном, Мадлен назвала Мальдивы своим любимым местом на земле.

"Здесь моя душа обретает покой и я становлюсь ближе к себе, для меня поездка на Мальдивы - это лучшая терапия и заземление, наслаждение природой", - призналась блогерша.

Накануне Мадлен похвасталась роскошным завтраком в бассейне.