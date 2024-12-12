Мадлен сравнила себя с Моаной на новых фото с Мальдив
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Популярная казахстанская блогерша Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, продолжает делиться контентом с Мальдивских островов, куда она улетела отдыхать, передает NUR.KZ.
Мадлен продолжает удивлять подписчиков не только красотой острова и своей подтянутой фигурой, но и разными купальниками. На этот раз выбор инстадивы пал на бикини белого цвета с розовым принтом. На талии Мамадалиева завязала парео в тон купальника.
"Моана", - подписала публикацию Мадлен.
Прокатившись на лодке с прозрачным дном, Мадлен назвала Мальдивы своим любимым местом на земле.
"Здесь моя душа обретает покой и я становлюсь ближе к себе, для меня поездка на Мальдивы - это лучшая терапия и заземление, наслаждение природой", - призналась блогерша.
Накануне Мадлен похвасталась роскошным завтраком в бассейне.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2199353-madlen-sravnila-sebya-s-moanoy-na-novyh-foto-iz-maldiv/