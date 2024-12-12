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Мадлен сравнила себя с Моаной на новых фото с Мальдив

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Популярная казахстанская блогерша Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, продолжает делиться контентом с Мальдивских островов, куда она улетела отдыхать, передает NUR.KZ.

Мадлен продолжает удивлять подписчиков не только красотой острова и своей подтянутой фигурой, но и разными купальниками. На этот раз выбор инстадивы пал на бикини белого цвета с розовым принтом. На талии Мамадалиева завязала парео в тон купальника.

"Моана", - подписала публикацию Мадлен.

Прокатившись на лодке с прозрачным дном, Мадлен назвала Мальдивы своим любимым местом на земле.

"Здесь моя душа обретает покой и я становлюсь ближе к себе, для меня поездка на Мальдивы - это лучшая терапия и заземление, наслаждение природой", - призналась блогерша.

Накануне Мадлен похвасталась роскошным завтраком в бассейне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2199353-madlen-sravnila-sebya-s-moanoy-na-novyh-foto-iz-maldiv/

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