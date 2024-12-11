Исполнительница турецкого хита "Mod" появилась в мини-платье с глубоким декольте

31-летняя популярная турецкая певица и актриса Зейнеп Бастык появилась в мини-платье с глубоким декольте и собрала комплименты фанатов со всего мира, передает NUR.KZ.

Серебристое мини-платье на бретелях идеально село Зейнеп по фигуре и акцентировало внимание на зоне декольте.

Певица дополнила праздничный образ черными капроновыми колготками и остроносыми лакированными туфельками такого же цвета. Длинные серьги и браслет Зейнеп подобрала в качестве аксессуаров.

"Ты потрясающая, детка, ты такая красивая, моя дорогая", "Милашка Барби", "Самая сексуальная женщина Турции", "Ты восхитительная", - не поскупились на комплименты ее фанаты.

Отметим, что у Бастык больше 2 миллионов подписчиков в Instagram из разных стран, а песня Mod, исполненная в дуэте с Мустафой Сандалом является хитом не только в Турции, но и далеко за ее пределами.