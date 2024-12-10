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Популярная британская певица пришла на премию в прозрачном платье без белья

Опубликовано:

Певица и автор песен Charli XCX
Певица Charli xcx: YouTube / ViDEOGiRL

Поп-звезда Шарлотта Эмма Эйтчисон, более известная как Charli xcx, появилась на публике в откровенном наряде. Автор популярного альбома "Brat" выложила фото в Instagram, передает NUR.KZ.

32-летняя исполнительница посетила мероприятие глянцевого издания в Лос-Анджелесе, где ей вручили награду "Хитмейкер года".

Для выхода в свет она выбрала коричневое макси-платье из прозрачной ткани без рукавов и с глубоким декольте. При этом в глаза бросилось решение звезды не надевать бюстгальтер.

В то же время артистка распустила уложенные волнами волосы, накрасила ногти бордовым лаком и нанесла минималистичный макияж с коричневыми тенями на веках.

"Заперлись в ванной на премии и это было так весело! Спасибо за мою награду!" - написала Чарли в соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2198577-populyarnaya-britanskaya-pevica-prishla-na-premiyu-v-prozrachnom-plate-bez-belya/

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