Популярная британская певица пришла на премию в прозрачном платье без белья

Поп-звезда Шарлотта Эмма Эйтчисон, более известная как Charli xcx, появилась на публике в откровенном наряде. Автор популярного альбома "Brat" выложила фото в Instagram, передает NUR.KZ.

32-летняя исполнительница посетила мероприятие глянцевого издания в Лос-Анджелесе, где ей вручили награду "Хитмейкер года".

Для выхода в свет она выбрала коричневое макси-платье из прозрачной ткани без рукавов и с глубоким декольте. При этом в глаза бросилось решение звезды не надевать бюстгальтер.

В то же время артистка распустила уложенные волнами волосы, накрасила ногти бордовым лаком и нанесла минималистичный макияж с коричневыми тенями на веках.

"Заперлись в ванной на премии и это было так весело! Спасибо за мою награду!" - написала Чарли в соцсети.