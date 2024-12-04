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"Идеальная красотка": звезда турецкого сериала "Зимородок" вышла в свет в роскошном платье

Опубликовано:

Афра Сарачоглу
Афра Сарачоглу. Фото: instagram.com/afrasaracoglu

Звезда популярного турецкого сериала "Зимородок", 27-летняя актриса Афра Сарачоглу предстала перед фанатами в соцсети в романтическом образе, передает NUR.KZ.

Роскошное алое платье со спущенными плечами, великолепное украшение на шее, собранные волосы с волнистыми прядями, выпущенными вдоль лица, легкий макияж - турецкая актриса вышла в свет в романтическом образе, в котором напомнила главную героиню фильма "Титаник".

В таком виде девушка появилась на премии журнала GQ "Человек года" в Стамбуле. Она победила в номинации премии "Выдающееся достижение года".

"Ночь несла симфонию, которую могли чувствовать только сердца", - написала Афра, поблагодарив коллектив журнала.

Афра Сарачоглу известна по роли Сейран в сериале "Зимородок", третий сезон которого стартовал этой осенью. Она также сыграла одну из главных героинь сериала "Госпожа Фазилет и ее дочери".

"Всегда сияй, мой цветочек", "Какая ты удивительная", "Идеальная красотка", "Какая красотка", - написали ей в Сети.

Мы также писали, звезда популярного турецкого сериала "Зимородок" покрасовалась в мини-платье.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2196086-idealnaya-krasotka-zvezda-tureckogo-seriala-zimorodok-vyshla-v-svet-v-roskoshnom-plate/

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