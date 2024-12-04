"Малышка стала взрослой": дочь Юлии Началовой очаровала пользователей Сети
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Вера Алдонина, единственная дочь певицы Юлии Началовой, отпраздновала 18-летие. Девушку тепло поздравили в соцсети - она поделилась яркими фото и видео, передает NUR.KZ.
Единственной наследнице артистки было всего 13 лет, когда ее знаменитая мама Юлия Началова ушла из жизни после болезни. Сегодня Вере уже 18 - к своему дню рождения она устроила яркую фотосессию.
На снимках девушка позировала в черном бархатном платье с золотой вышивкой и черных туфлях на шпильке. В руках она держала именинный торт.
Дочь Началовой получила массу поздравлений от пользователей Сети, за что она решила их поблагодарить.
"Дорогие мои друзья! За эти дни я прочла так много добрых слов и пожеланий! Спасибо огромное за вашу поддержку и внимание ко мне. Я очень надеюсь, что все загаданное непременно исполнится!" - написала Вера в соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2196066-malyshka-stala-vzrosloy-doch-yulii-nachalovoy-ocharovala-polzovateley-seti/