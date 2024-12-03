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"Кто эта дива?": младшая из семейства Кардашьян запечатлелась без белья

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Хлои Кардашьян
Хлои Кардашьян. Фото: instagram.com/khloekardashian

Американская звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян опубликовала серию фотографий - теледива недавно сменила имидж, чем приятно удивила поклонников, передает NUR.KZ.

40-летняя сестра Ким Кардашьян и Кайли Дженнер поделилась серией фото, на которых предстала в бирюзовом шелковом платье, не надев под него бюстгальтер.

При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость решила отказаться от светлых прядей и стала шатенкой.

Поклонники оценили преображение младшей сестры Кардашьян в комментариях под постом.

"Кто эта дива?", "Этот цвет тебе очень подходит, шикарно", "Коричневый — определенно твой цвет", "Потрясающе выглядишь", "Из-за тебя у всего Интернета сейчас будет сердечный приступ! Этот цвет волос просто роскошный", "Невероятно", — высказались они.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2195672-kto-eta-diva-mladshaya-iz-semeystva-kardashyan-zapechatlelas-bez-belya/

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