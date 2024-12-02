"С ума сойти": 47-летняя Анна Плетнева предстала в дерзком образе

Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева попозировала в коротких кожаных шортах и очаровала соцсети - 47-летняя исполнительница хита "Плохая девочка" собрала массу комплиментов, передает NUR.KZ.

"Плохая девочка" решила представить свое видение офисного стиля - высокие шпильки, экстремально короткие шорты и блузка, расстегнутая до середины.

"Если бы я была офисным работником, то выглядела бы так. Не знаю, сколько бы продержалась и как быстро меня бы погнали с работы, но, однозначно, это была бы яркая рабочая неделя", - подметила Плетнева.

Поклонники пришли в полный восторг от увиденного.

"Огонь, огнище!", "Боже, Анютик, тебе просто все идет! Нереально шикарная", "С ума сойти, какая же идеальная", "В таком офисе хорошо работать, мотивация растет", "Какой образ", "Вау, богиня", - написали они в комментариях под постом.