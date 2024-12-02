"Время блистать": Карлыгаш Мухамеджанова попозировала в роскошных платьях

Казахстанская актриса Карлыгаш Мухамеджанова появилась в роскошных вечерних платьях и продемонстрировала стройную фигуру. Фанаты отметили, что она для них краше Моники Беллуччи, передает NUR.KZ.

Актриса появилась в сверкающих черных платьях. Оба наряда на одно плечо прекрасно подчеркнули ее стройный стан.

"Время блистать наступило. Скоро все начнут наряжать елки, ну а я пока нарядила только себя. Честно говоря, редко так выгляжу.

В повседневной жизни моя форма одежды спортивная и удобная. Поэтому пусть эти кадры будут тут", - написала звезда фильмов "Я - пышка", "Сказ о розовом зайце".

"Платья - огонь, а ты вообще красотка", "Для меня она самая красивая женщина на Земле, краше, чем Моника", "Где бы ты ни была, всегда сияй", "Самая красивая актриса", - написали фанаты.

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