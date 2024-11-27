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"Безупречная": модель из Новой Зеландии впечатлила пляжными фото

Опубликовано:

Джорджия Фаулер
Джорджия Фаулер. Фото: instagram.com/georgiafowler

32-летняя модель и телеведущая из Новой Зеландии Джорджия Фаулер показала подтянутую фигуру в бикини. Молодая мама искупалась в комплиментах в соцсети, передает NUR.KZ.

Море, солнце, пляж, песок и красивая модель - классическое фото с отдыха опубликовала Джорджия в своем блоге. Она попозировала в черном бикини на фоне моря, пальм и скал.

Подписчики, а их у модели 1,4 млн в Instagram, оставили свои комментарии под публикацией.

"Горячая мама", "Такая прелестная и безупречная", "Моя девочка", "Где это так красиво? Я бы с удовольствием тоже туда отправился", "Хороша!", "Ошеломительно", "Где это потрясающее место?" - написали пользователи соцсети.

Джорджия Фаулер, трижды принявшая участие в показах Victoria’s Secret, осенью 2021 года впервые стала мамой - у нее родилась девочка. Как отмечено в публикации журнала Grazia, модель назвала малышку Дилан Аман Далах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2193126-bezuprechnaya-model-iz-novoy-zelandii-vpechatlila-plyazhnymi-foto/

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