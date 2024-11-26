"Простая в жизни, принцесса на сцене": Акерке Буркитбай восхитила образом в национальном стиле
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Казахстанская исполнительница и кобызистка, солистка группы "Assyl" Акерке Буркитбай опубликовала фото в эффектном сценическом костюме, который расхвалили фанаты, передает NUR.KZ.
Снимок появился в Instagram-аккаунте артистки и тотчас собрал массу позитивных откликов.
Яркий сценический костюм Акерке выполнен в красно-белых тонах. Жакет и его подол украшены казахскими национальными орнаментами, а под ним были белые брюки. Центральным элементом фотографии стал кобыз Буркитбай.
Публикация собрала тысячи лайков.
"Какая красивая, ей все это так идет", "Сразу видно, келин Розы (Рымбаевой - прим. ред.)", "Элегантная, восхитительная, талантливая личность", "Простая в жизни, принцесса на сцене", "Природная красота", "Пусть твой труд себя оправдает", "Отлично, слов нет", - написали восхищенные фанаты в комментариях под постом.
Недавно Акерке Буркитбай и ее муж, певец Али Окапов очаровали Сеть стильными образами.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2192444-prostaya-v-zhizni-princessa-na-scene-akerke-burkitbay-voshitila-obrazom-v-nacionalnom-stile/