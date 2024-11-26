"Простая в жизни, принцесса на сцене": Акерке Буркитбай восхитила образом в национальном стиле

Казахстанская исполнительница и кобызистка, солистка группы "Assyl" Акерке Буркитбай опубликовала фото в эффектном сценическом костюме, который расхвалили фанаты, передает NUR.KZ.

Снимок появился в Instagram-аккаунте артистки и тотчас собрал массу позитивных откликов.

Яркий сценический костюм Акерке выполнен в красно-белых тонах. Жакет и его подол украшены казахскими национальными орнаментами, а под ним были белые брюки. Центральным элементом фотографии стал кобыз Буркитбай.

Публикация собрала тысячи лайков.

"Какая красивая, ей все это так идет", "Сразу видно, келин Розы (Рымбаевой - прим. ред.)", "Элегантная, восхитительная, талантливая личность", "Простая в жизни, принцесса на сцене", "Природная красота", "Пусть твой труд себя оправдает", "Отлично, слов нет", - написали восхищенные фанаты в комментариях под постом.

Недавно Акерке Буркитбай и ее муж, певец Али Окапов очаровали Сеть стильными образами.