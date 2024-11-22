"Люблю осеннюю Москву": Мадлен попозировала на Красной площади в элегантном наряде

Популярная казахстанская инстадива Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, недавно улетевшая в Россию, опубликовала фото из Москвы, передает NUR.KZ.

"Люблю осеннюю Москву", - кратко подписала Мадлен свои новые фотографии, снятые на Красной площади.

Для вечерней прогулки по Москве блогер выбрала элегантный аутфит со шляпкой-таблеткой, чем восхитила своих подписчиков. Наряд подчеркнул тонкую талию Мадлен.

"Красотка", "Вау!", "У меня уже все восторженные прилагательные закончились на твои фотки, а повторяться не хочется", "Это настолько красиво, просто не описать словами, одни эмоции", "Прекрасная", "В любой стране идеальна", "Мадина, как же тебе идет Москва! Герцогиня", "Каждый раз удивляете", - отметили пользователи соцсети.

Ранее Мадлен показывала фото из Санкт-Петербурга.