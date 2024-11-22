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Эзотерика

"Люблю осеннюю Москву": Мадлен попозировала на Красной площади в элегантном наряде

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен.Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Популярная казахстанская инстадива Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, недавно улетевшая в Россию, опубликовала фото из Москвы, передает NUR.KZ.

"Люблю осеннюю Москву", - кратко подписала Мадлен свои новые фотографии, снятые на Красной площади.

Для вечерней прогулки по Москве блогер выбрала элегантный аутфит со шляпкой-таблеткой, чем восхитила своих подписчиков. Наряд подчеркнул тонкую талию Мадлен.

"Красотка", "Вау!", "У меня уже все восторженные прилагательные закончились на твои фотки, а повторяться не хочется", "Это настолько красиво, просто не описать словами, одни эмоции", "Прекрасная", "В любой стране идеальна", "Мадина, как же тебе идет Москва! Герцогиня", "Каждый раз удивляете", - отметили пользователи соцсети.

Ранее Мадлен показывала фото из Санкт-Петербурга.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2191002-lyublyu-osennyuyu-moskvu-madlen-popozirovala-na-krasnoy-ploshchadi-v-elegantnom-naryade/

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