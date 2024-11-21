"Шик и блеск": Анеля Кенжибекова показалась в эффектном платье со шлейфом в Дубае

Отечественный блогер-миллионник Анеля Кенжибекова показала в своем Instagram новые фотографии, снятые в эффектном вечернем платье на отдыхе в Дубае, передает NUR.KZ.

На фото Анеля стоит возле бассейна в ярком шелковом платье в пол с длинным шлейфом. В дополнение к образу Кенжибекова выбрала золотистую сумочку и лаконичные украшения.

Комментировать свою публикацию Анеля не стала, а лишь добавила смайлик в виде красного сердечка. А вот подписчики, их у девушки 1,3 млн, не стали скупиться на комплименты.

"Шик и блеск", "Изгибы", "Красивая", "Вау, девушка вы просто огонь", "Невероятная", "Шикарная", "Кайф", "Ты так красива, что я не могу отвести взгляд", - написали ей под фото.

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