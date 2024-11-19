"Правильно выбрали друг друга": Али Окапов и Акерке Буркитбай очаровали стильными образами
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Популярная казахстанская пара, певец Али Окапов и кобызистка Акерке Буркитбай, покрасовались в модных аутфитах и вызвали восторг среди фанатов в Сети, передает NUR.KZ.
Аутфиты Али и Акерке получились по-настоящему осенними, с элементами классики и винтажа.
Окапов выбрал коричневый велюровый пиджак поверх серого жилета и белой рубашки с классическим галстуком. Аутфит его супруги был не менее эффектным - Акерке оделась в стиле жокея. Белый свитер с высоким горлом она дополнила серыми брюками на высокой посадке, которые заправила в коричневые сапоги.
Паре образ явно понравился.
"Неважно, в кино или в рекламе - мы оба хороши", - гласит подпись к публикации.
"Классная фотосессия", "Правильно выбрали друг друга", "Прекрасная пара, будьте счастливы", - пожелали восхищенные фанаты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2189387-pravilno-vybrali-drug-druga-ali-okapov-i-akerke-burkitbay-ocharovali-stilnymi-obrazami/