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"Правильно выбрали друг друга": Али Окапов и Акерке Буркитбай очаровали стильными образами

Опубликовано:

Али Окапов и Акерке Буркитбай
Али Окапов и Акерке Буркитбай. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Популярная казахстанская пара, певец Али Окапов и кобызистка Акерке Буркитбай, покрасовались в модных аутфитах и вызвали восторг среди фанатов в Сети, передает NUR.KZ.

Аутфиты Али и Акерке получились по-настоящему осенними, с элементами классики и винтажа.

Окапов выбрал коричневый велюровый пиджак поверх серого жилета и белой рубашки с классическим галстуком. Аутфит его супруги был не менее эффектным - Акерке оделась в стиле жокея. Белый свитер с высоким горлом она дополнила серыми брюками на высокой посадке, которые заправила в коричневые сапоги.

Паре образ явно понравился.

"Неважно, в кино или в рекламе - мы оба хороши", - гласит подпись к публикации.

"Классная фотосессия", "Правильно выбрали друг друга", "Прекрасная пара, будьте счастливы", - пожелали восхищенные фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2189387-pravilno-vybrali-drug-druga-ali-okapov-i-akerke-burkitbay-ocharovali-stilnymi-obrazami/

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