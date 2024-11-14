"Все в гармонии": Карлыгаш Мухамеджанова устроила осеннюю фотосессию в Алматы

Казахстанская актриса Карлыгаш Мухамеджанова, звезда фильмов "Я - пышка", "Сказ о розовом зайце", показала фанатам в соцсети серию осенних фото, передает NUR.KZ.

"Алматы. Осенняя серия кадров. Редкий художник не пытался перенести на полотно это природное чудо. Нам тоже удалось, я считаю", - отметила актриса.

На фото Карлыгаш позирует в разных стильных аутфитах в парке среди деревьев, покрытых желтой листвой. Фанаты тут же отреагировали на фото, не забыв отметить, что звезда "Келинка Сабина 2" выглядит просто великолепно.

Асель Сагатова, Салтанат Бакаева, Нуржамал Усенбаева, Айнур Ильясова и другие представители отечественного шоу-бизнеса также прокомментировали фото.

"Какая красивая", "Все прекрасно. Ты и осень, и листва - все в гармонии", "Прекрасная осень в нашем городе и наши любимые прогулки! Красотка нереальная", "Нежная", - гласят отзывы.