"Отправляюсь в Болливуд": Салтанат Серкебаева предстала в образе байкерши
Опубликовано:
Казахстанская телеведущая и актриса Салтанат Серкебаева разместила в соцсети новую фотосессию, на которой запечатлелась в образе дерзкой байкерши, передает NUR.KZ.
"Я отправляюсь в Болливуд. Буду сниматься в фильме с индийскими звездами - Прити Зинтой, Каджол, Приянкой Чопрой и другими. А вы тоже смотрите индийские фильмы?" - отметила она.
На фото Салтанат запечатлелась в черной водолазке и джинсах у байка со шлемом в руке. Дополнением к ее образу стали черные солнцезащитные очки.
Фоном к фото звучит музыка из индийского кинофильма "Байкеры".
"Давно пора", "Вам никто не говорил, что вы похожи на Розу из "Титаника", "Будь счастлива, Салтуша", "А где ляля в животе?", "Достигай своей мечты", "Фильм "Байкеры", - написали они.
Ранее мы писали, что телеведущая и актриса Салтанат Серкебаева готовится стать мамой.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2186352-otpravlyayus-v-bollivud-saltanat-serkebaeva-predstala-v-obraze-baykershi/