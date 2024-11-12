"Отправляюсь в Болливуд": Салтанат Серкебаева предстала в образе байкерши

Казахстанская телеведущая и актриса Салтанат Серкебаева разместила в соцсети новую фотосессию, на которой запечатлелась в образе дерзкой байкерши, передает NUR.KZ.

"Я отправляюсь в Болливуд. Буду сниматься в фильме с индийскими звездами - Прити Зинтой, Каджол, Приянкой Чопрой и другими. А вы тоже смотрите индийские фильмы?" - отметила она.

На фото Салтанат запечатлелась в черной водолазке и джинсах у байка со шлемом в руке. Дополнением к ее образу стали черные солнцезащитные очки.

Фоном к фото звучит музыка из индийского кинофильма "Байкеры".

"Давно пора", "Вам никто не говорил, что вы похожи на Розу из "Титаника", "Будь счастлива, Салтуша", "А где ляля в животе?", "Достигай своей мечты", "Фильм "Байкеры", - написали они.

Ранее мы писали, что телеведущая и актриса Салтанат Серкебаева готовится стать мамой.