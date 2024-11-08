Экс-модель Victoria's Secret покрасовалась в тренче на голое тело
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Шведская топ-модель Эльза Хоск опубликовала в своем Instagram-аккаунте свежие фотографии, на которых она предстала в тренче, под которым не было одежды, передает NUR.KZ.
"Сезон тренчей" объявила Эльза Хоск - манекенщица попозировала в длинном светлом плаще с поясом. Волосы она спрятала под косынкой, ее уши украсили крупные серьги, а в руках была стильная сумочка.
К слову, под тренчем на шведской модели не было другой одежды.
"Всегда легендарна", "Если бы у меня была возможность заполучить один гардероб, я бы выбрала гардероб Эльзы", "О мой бог, это шикарно", "Такая классика", "Она никогда не промахивается с образами", - отметили очарованные подписчики блога Хоск в Instagram.
Не так давно Эльза снималась топлес в ванной.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2185037-eks-model-victoria-s-secret-pokrasovalas-v-trenche-na-goloe-telo/