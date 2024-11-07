"Влюблен до беспамятства": Акбота Сейтмагамбет в роскошном платье изумила фанатов

Казахстанская певица и актриса Акбота Сеймагамбет, экс-солистка "КешYOU" покрасовалась в роскошном вечернем платье и впечатлила поклонников, передает NUR.KZ.

Певица вышла в свет в роскошном образе и покрасовалась перед камерой.

"Признаемся, что чувства есть", - загадочно подписала Акбота короткое видео, на котором запечатлелась в шикарном вечернем платье. Аутфит дополнила красивая укладка и серебристые серьги-цепочки.

Надо отметить, что любая публикация Сетймагамбет набирает множество "лайков". Фанаты не скупятся на лестные отзывы в ее адрес, как было и в этот раз.

"Самая красивая", "Натуральная красота", "Слов нет, такая милая, приятная", "Я влюблен в тебя до беспамятства, выйдешь за меня замуж?", "Жаным", - гласят комментарии.

Ранее Акбота Сейтмагамбет рассказала о нашумевшей сцене с поцелуем с Ермеком Шынболатовым.