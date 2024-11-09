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Бывшая участница Pussycat Dolls снялась обнаженной

Опубликовано:

Эшли Робертс
Эшли Робертс. Фото: instagram.com/iamashleyroberts

Американская певица и танцовщица Эшли Робертс снялась обнаженной - бывшая участница Pussycat Dolls показала фото из отпуска, передает NUR.KZ.

Кадры появились на ее странице в Instagram.

На одном из размещенных снимков 43-летняя экс-участница музыкальной группы Pussycat Dolls предстала в белом банном халате, приспустив его верхнюю часть. При этом знаменитость продемонстрировала оголенную грудь и ногу.

Также Эшли показала свою фигуру в черном купальнике.

"Сногсшибательная леди", "Красотка", "Просто великолепно", "Королева", - писали фанаты.

По информации IMDb Эшли Эллин Робертс родилась 14 сентября 1981 года в США, штат Аризона. Начала танцевать в возрасте трех лет и петь в восемь. Отец Эшли был барабанщиком в группе, позже ушел в автобизнес. Мать была инструктором пилатеса. Именно родители вдохновили Эшли начать карьеру в индустрии развлечений.

Помимо того, что Эшли - американская певица, актриса и хореограф, она больше всего известна как бывшая вокалистка группы The Pussycat Dolls. В 2003 году Эшли присоединяется к певческому составу группы. Но в феврале 2010 года покинула ее для того, чтобы заняться сольной карьерой.

После ухода певица сделала акцент также на актерской карьере, снявшись в ряде картин. Ее кинодебютом стала мелодрама "Сделай шаг", где она исполнила роль танцовщицы Брук. Позже она также появилась в телесериале "90210. Новое поколение", где сыграла стриптизершу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2184270-byvshaya-uchastnica-pussycat-dolls-snyalas-obnazhennoy/

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