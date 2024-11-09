"Фигура огонь": экс-участница "Ранеток" показала фото в прозрачных трусах
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Российская певица и бывшая участница группы "Ранетки" Наталья Мильниченко выложила откровенные фото в Сети - экс-ранетка снялась в прозрачных трусах, передает NUR.KZ.
34-летняя исполнительница поделилась серией снимков в своем Instagram-аккаунте. На них Наташа запечатлела себя в зеркало в прозрачных капроновых трусах с высокой талией и коричневом бюстгальтере, выполненном в спортивном стиле.
При этом на размещенных кадрах видно, что сквозь ткань нижнего изделия просвечивают трусы с низкой посадкой.
"Фигура огонь", "Бомбический человек", "Красотка", Наташа - любовь", "Моя богиня", - писали поклонники певицы.
По информации "Вокруг ТВ", Наташа Мильниченко (Щелкова) родилась в Москве 6 апреля 1990 года. В детстве серьезно занималась фигурным катанием под руководством легендарного Ильи Авербуха.
Семья Наташи думала, что она выберет спорт, однако ее увлекла музыка - она самостоятельно научилась играть на гитаре.
Окончив школу, Наталья выбрала для себя Московский институт культуры и искусств, где поступила на специальность "продюсирование и постановка шоу-программ".
Будучи студенткой первого курса, Наташа и ее подруги создали девичью группу под названием "Ранетки". Популярность пришла после того, как девушки записали несколько песен для сериала "Кадетство".
В 2008 на телеэкраны вышел и сериал о самой группе "Ранетки". Вскоре девушка покинула группу и посвятила себя семье. В браке с продюсером Сергеем Мильниченко родились трое детей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2184242-figura-ogon-eks-uchastnica-ranetok-pokazala-foto-v-prozrachnyh-trusah/