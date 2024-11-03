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Валя Карнавал опубликовала фото в откровенном комбинезоне в образе манекена

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Валя Карнавал
Валя Карнавал. Фото: instagram.com/karna.val

Блогерша Валя Карнавал опубликовала фотографии в облегающем нюдовом комбинезоне - девушка примерила на себя образ манекена, передает NUR.KZ.

Фотографии появились в профиле Вали в Instagram.

Она позировала в облегающем нюдовом комбинезоне с шортами и откровенным декольте, еще надела парик с длинными волосами оттенка блонд.

"Что за barbie?", " Это просто такой разрыв", "Вау, не узнала сразу! Круто сделано", "В буквальном смысле куколка", - писали поклонники.

По данным "Вокруг ТВ", Валентина Карнаухова (Карнавал) родилась 11 ноября 2001 года в Ростове-на-Дону. Детство Вали прошло в небольшом селе Новобатайске.

После окончания средней школы она отправилась в Ростов-на-Дону, где поступила в Ростовский колледж рекламы, сервиса и туризма, однако бросила учебу и устроилась в развлекательную организацию, параллельно начала выкладывать ролики в соцсети.

Вскоре ее ролики стали набирать популярность - десятки тысяч пользователей подписывались на Валю.

В 2018 году девушка переехала в Москву и взяла псевдоним Валя Карнавал. Вскоре после этого она получила приглашение в команду блогеров.

Позже девушка начала карьеру певицы, ведущей - например, недавно на экраны вышел новый сезон проекта "Голос. Дети" с ее участием.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2181927-valya-karnaval-opublikovala-foto-v-otkrovennom-kombinezone-v-obraze-manekena/

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