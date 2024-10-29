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Эзотерика

"Дьявольски прекрасна": Асель Аскар появилась в образе вампирши

Опубликовано:

Асель Аскар
Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса Асель Аскар устроила фотосессию в преддверии празднования Хэллоуина. Звезда фильма "Розыгрыш по-казахски" перевоплотилась в вампиршу, передает NUR.KZ.

Роковая вампирша с ярким макияжем и мягкими локонами, длинными черными ногтями в сексуальном корсете - образ Асель Аскар впечатлил ее поклонников.

"Как вы, вампирши? С праздником, подружки", - написала Асель.

"В конкурс на лучший жезтырнак, срочно!", "Сколько сил вложено в этот короткий ролик", "Ну что за милая вампирша в брекетах, пойду из-за вас пересматривать в сотый раз "Сумерки", "Как вам идеально подошел образ", "Только вы можете такое сделать", - отметили фанаты.

Асель также выложила результат фотосессии.

"Дайте название этой серии. Как думаете, на какой из фотографий я испытывала настоящие эмоции во время позинга?" - спросила она своих подписчиков.

"Жалмауыз кемпир (баба Яга - прим. ред.) - новый уровень", "Смесь Софи Лорен и Мэрилин Монро", "Дьявольски прекрасна", "Жутко красиво", - заметили пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2179865-dyavolski-prekrasna-asel-askar-poyavilas-v-obraze-vampirshi/

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