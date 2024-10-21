78-летний Сталлоне зажигательно станцевал под ритмичную музыку

Американский актер и продюсер Сильвестр Сталлоне поделился новым видео в своем Instagram-аккаунте - звезда "Рэмбо" задорно станцевал перед камерой, передает NUR.KZ.

78-летний Сталлоне показал, что возраст - это всего лишь цифра в паспорте. Актер станцевал на камеру, продемонстрировав хореографические способности и харизму.

"Ритм продолжается. Время Рэмбо", - отметил он.

Актер признался, что его застали врасплох во время примерки новой одежды.

"Что?! Рокки умеет танцевать? Кто знал? Выглядишь хорошо, Слай!", "Обожаю его", "Король", "Это так мило! Слай умеет двигаться", "Вот это, я понимаю, ритм!", "Движения чем-то напомнили танец Траволты", "Ты удивительная легенда", - высказались восхищенные коллеги и фанаты.

Ранее 78-летний Сильвестр Сталлоне обратился к фанатам.