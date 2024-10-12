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Эзотерика

40-летняя звезда Comedy Woman показала фигуру в нижнем белье

Опубликовано:

Надежда Сысоева
Надежда Сысоева. Фото: instagram.com/inadenka

Российская актриса и звезда юмористического шоу Comedy Woman Надежда Сысоева поделилась в соцсети снимками в откровенном образе, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram Надежды Сысоевой. На фото, открыто демонстрирующих фигуру, звезда запечатлена в красном белье.

В комментариях пользователи отмечают хорошую форму актрисы и делают ей комплименты.

"Как красиво!", Всегда хотел подругу с такой фигурой", "А какой у вас вес, если не секрет? Тоже буду стремиться", - пишут пользователи.

У Сысоевой без малого 900 тысяч подписчиков в Instagram. Ее публикации собирают тысячи лайков и комментариев.

Есть в комментариях и не самые добрые высказывания, как это случается в публичном поле всех известных людей. Касаются они критики веса Надежды, и ее личной жизни. Сама актриса хейтерам не отвечает.

Добавим, по данным сайта vokrug.tv, Надежда Сысоева с детства принимала участие в импровизированных школьных постановках, а в 2002 году вошла в состав команды КВН "Территория Игры", которая выступала за ее родной город Красноярск.

После неудачного выхода в рамках проекта "Мисс Красноярск" Сысоева отправилась в Москву и стала участницей юмористического проекта Comedy Woman.

Актриса также вошла в состав пародийной женской музыкальной группы "Супермаркет любви", принимала участие в съемках шоу "Незлобин и Гудков" на канале MTV.

Как актриса, дебютировала она в фильме "Самый лучший фильм 3-Дэ" в 2011 году, затем появилась в "Универ. Новая общага" и "Бармен". В последующие годы ее фильмография пополнилась такими картинами, как "Чума!", где ей досталась главная роль, "Дракулов", "Снегурочка против всех", "Хочу замуж" и др.

Кроме того, Надежда Сысоева выпустила несколько песен под псевдонимом "Надюля" и даже записала к ним видеоклипы. Также она снялась в видеоклипе Иды Галич вместе с Анной Седоковой.

Вела передачу "Модная полиция" на СТС и "Руссо Экспрессо" на канале "Пятница!". Побывала гостьей на съемках таких передач, как "Студия СОЮЗ", "Где логика?", в 2024 году приняла участие в реалити-шоу "Выжить в Дубае. Возвращение".

В 2011 году актриса встречалась с Павлом Волей, резидентом шоу Comedy Club, а в 2012 году стала девушкой Романа Пана из группы "Банд’Эрос".

В 2017 году Надежда стала встречаться с Ильей Бачуриным, но в 2018 они расстались.

С 2020 по 2022 год Надежда встречалась с коллегой по цеху Дмитрием Чернаком, а в 2024 году появились слухи, что она встречается с блогером Сашей Стоуном.

Уже в апреле Саша заявил, что дальше совместного отдыха не зашло, но вскоре они снова сошлись. А в эфире программы "Утро.ТНТ" он упомянул, что теперь по утрам выгуливает не только свою собаку, но и Надежды Сысоевой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2173392-40-letnyaya-zvezda-comedy-woman-pokazala-figuru-v-nizhnem-bele/

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