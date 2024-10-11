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"Пощади": бывшая звезда Disney снялась топлес в Париже

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Дав Камерон
Дав Камерон. Фото: instagram.com/dovecameron

Американская актриса и певица Дав Камерон запечатлелась топлес во время поездки во Францию и выложила фото на странице в Instagram, насчитывающей более 47 млн подписчиков, передает NUR.KZ.

Бывшая звезда Disney и возлюбленная фронтмена итальянской рок-группы Måneskin Дамиано Давида предстала перед камерой в номере отеля.

Она позировала у зеркала, прикрыв обнаженную грудь волосами. 28-летняя знаменитость сделала броский макияж и продемонстрировала татуировки на теле.

Поклонники, судя по всему, остались в диком восторге - "огоньки" в комментариях оставила даже Ирина Шейк.

"Пощади меня", "Ты снова пытаешься флиртовать со мной?", "Дамиано, берегись, я уведу твою девушку", "Моя девушка мечты", - написали они.

Камерон родилась в 1996 году в США. Настоящее имя девушки — Хлоя Селеста Хостерман. Прозвище Дав (dove — "голубь", "голубка") ей дал отец. А позднее, после смерти мужчины в 2011-м, дочь взяла его официально, сменив заодно и фамилию.

Дав впервые оказалась на сцене в 8 лет - именно тогда мама привела ее на занятия в общественный театр. Через 3 года Камерон получила роль в постановке "Отверженные", где ей довелось изобразить Козетту. Уже спустя год в спектакле "Таинственный сад" маленькая актриса сыграла главную героиню Мэри.

Девочка была поглощена мечтой стать профессиональной артисткой. Мама замечала рвение дочери и в 14 лет переехала с ней в Лос-Анджелес. Через год после этого из жизни ушел отец Филип, болевший раком.

Первая кинолента появилась в биографии Камерон в 2012-м. Это был сериал "Менталист". Хотя ее дебют на экране был непродолжительным, небольшая работа открыла двери в другие проекты. Одновременно с этим Дав Камерон засветилась во 2 сезоне ситкома "Бесстыжие".

Предложения не заставили себя долго ждать, и позднее исполнительницу утвердили в каст ТВ-шоу "Лив и Мэдди". Ей предстояло изобразить сразу двух персонажей — сестер-близнецов. По замыслу авторов девочки имели идентичную внешность, но совершенно разный характер. После завершения многосерийной картины зеленоглазая блондинка удостоилась премии "Эмми".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2173252-poshchadi-byvshaya-zvezda-disney-snyalas-toples-v-parizhe/

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