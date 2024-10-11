"Вдохновение": немецкая модель-блондинка попозировала в бикини у скал на Ибице

Немецкая модель и блогер-миллионник Памела Рейф попозировала в светлом бикини у скал на Ибице. Атмосферные снимки девушка разместила в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Эффектная блондинка попозировала стоя у скал в бикини молочного цвета, демонстрируя стройную фигуру.

"Скалы, формы и каменные слои в лучшем виде. Так увлекательно, правда?" - прокомментировала Памела свои фото.

Она отметила локацию - это Ибица, самый модный курорт Европы.

"Вы даете такое вдохновение", "Богиня", "Этот купальник такой стильный! Где ты его приобрела?", "Я люблю тебя, Памела", "Потрясающе", - написали ей фанаты.

Отметим, что у 28-летней Памелы Рейф в Инстаграм больше 9 миллионов подписчиков. Ранее мы писали, что немецкая модель-блондинка поделилась пляжными фото и очаровала Сеть.