Дочь Сталлоне снялась без штанов для журнала

Дочь Сильвестра Сталлоне, Систин Роуз, снялась без штанов для журнала - модель приняла участие в фотосессии для издания Story + Rain, передает NUR.KZ.

Кадры появились в официальном профиле журнала в Instagram.

26-летняя манекенщица предстала перед камерой на пешеходном переходе. Она позировала в черных трусах с заниженной талией и надетой на голое тело кожаной куртке.

По информации IMDb, Систин Роуз Сталлоне родилась 27 июля 1998 года - это средняя дочь в браке с моделью Дженнифер Флавин. Всего у легенды боевиков пятеро детей.

Девушка пошла по стопам матери и подписала контракт с модельным агентством Elite Modeling Agency - на момент подписания ей было 19 лет.

В 2016 году подписала контракт с IMG Models и впервые появилась на модном показе Chanel.

Также дочь Сталлоне попробовала себя в кино - на ее счету 3 картины.