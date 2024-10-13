Дочь Сталлоне снялась без штанов для журнала
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Дочь Сильвестра Сталлоне, Систин Роуз, снялась без штанов для журнала - модель приняла участие в фотосессии для издания Story + Rain, передает NUR.KZ.
Кадры появились в официальном профиле журнала в Instagram.
26-летняя манекенщица предстала перед камерой на пешеходном переходе. Она позировала в черных трусах с заниженной талией и надетой на голое тело кожаной куртке.
По информации IMDb, Систин Роуз Сталлоне родилась 27 июля 1998 года - это средняя дочь в браке с моделью Дженнифер Флавин. Всего у легенды боевиков пятеро детей.
Девушка пошла по стопам матери и подписала контракт с модельным агентством Elite Modeling Agency - на момент подписания ей было 19 лет.
В 2016 году подписала контракт с IMG Models и впервые появилась на модном показе Chanel.
Также дочь Сталлоне попробовала себя в кино - на ее счету 3 картины.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2172864-doch-stallone-snyalas-bez-shtanov-dlya-zhurnala/
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