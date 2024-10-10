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"Розовая пантера": Вики Одинцова попозировала в экстремальном мини

Опубликовано:

Вики Одинцова
Вики Одинцова. Фото: instagram.com/viki_odintcova

30-летняя российская модель Виктория Одинцова, известная как Вики Одинцова, появилась в ярком костюме с мини-юбкой и показала стройные ноги в Instagram, передает NUR.KZ.

Костюм цвета фуксия Вики Одинцова предпочла, чтобы прогуляться по ночному городу. Мини-юбка подчеркнула ее длинные ноги, а солнцезащитные очки добавили больше прелести вечернему образу. Завершили брендовый аутфит черные туфли-лодочки.

"Потрясающе", "Такая классная", "Потрясающие ноги, суперсексуально", "Розовая пантера", "Кто-то украл сексуальное платье у Барби", "Просто идеальная женщина", - гласят многочисленные комментарии под фото модели, сдобренные "лайками" и смайликами в виде сердец.

Отметим, что Одинцова не в первый раз восхищает поклонников, красуясь в мини. Ранее она попозировала в черной мини-юбке и клетчатом пиджаке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2172630-rozovaya-pantera-viki-odincova-popozirovala-v-ekstremalnom-mini/

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