"Розовая пантера": Вики Одинцова попозировала в экстремальном мини

30-летняя российская модель Виктория Одинцова, известная как Вики Одинцова, появилась в ярком костюме с мини-юбкой и показала стройные ноги в Instagram, передает NUR.KZ.

Костюм цвета фуксия Вики Одинцова предпочла, чтобы прогуляться по ночному городу. Мини-юбка подчеркнула ее длинные ноги, а солнцезащитные очки добавили больше прелести вечернему образу. Завершили брендовый аутфит черные туфли-лодочки.

"Потрясающе", "Такая классная", "Потрясающие ноги, суперсексуально", "Розовая пантера", "Кто-то украл сексуальное платье у Барби", "Просто идеальная женщина", - гласят многочисленные комментарии под фото модели, сдобренные "лайками" и смайликами в виде сердец.

Отметим, что Одинцова не в первый раз восхищает поклонников, красуясь в мини. Ранее она попозировала в черной мини-юбке и клетчатом пиджаке.