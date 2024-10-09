"Парижский шик": Надя Дорофеева покрасовалась в мини-нарядах
Опубликовано:
Украинская поп-звезда, экс-солистка дуэта "Время и стекло" Надя Дорофеева порадовала фанатов свежими фотографиями в Instagram - она примерила несколько коротких нарядов, передает NUR.KZ.
Исполнительница хита "Горит" предстала в стильных мини-аутфитах. Первым было алое платье необычной формы с вырезами, из-под которого виднелось белое белье.
Также Надя покрасовалась в двойке зеленого цвета, состоящей из жакета и короткой юбки. А в удобной белой двойке, которая была чуть длиннее, артистка легко устроилась на камине.
"Парижский шик", - подписала публикацию Дорофеева.
"Потрясающие фотографии", "Красивая Надя", "Просто икона стиля", "Не, ну вторая Анджелина Джоли", "Это очень красиво", "Зайка, ты будто из королевской семьи", - написали восхищенные фанаты в комментариях под публикацией.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2172232-parizhskiy-shik-nadya-dorofeeva-pokrasovalas-v-mini-naryadah/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.