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"Парижский шик": Надя Дорофеева покрасовалась в мини-нарядах

Опубликовано:

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская поп-звезда, экс-солистка дуэта "Время и стекло" Надя Дорофеева порадовала фанатов свежими фотографиями в Instagram - она примерила несколько коротких нарядов, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "Горит" предстала в стильных мини-аутфитах. Первым было алое платье необычной формы с вырезами, из-под которого виднелось белое белье.

Также Надя покрасовалась в двойке зеленого цвета, состоящей из жакета и короткой юбки. А в удобной белой двойке, которая была чуть длиннее, артистка легко устроилась на камине.

"Парижский шик", - подписала публикацию Дорофеева.

"Потрясающие фотографии", "Красивая Надя", "Просто икона стиля", "Не, ну вторая Анджелина Джоли", "Это очень красиво", "Зайка, ты будто из королевской семьи", - написали восхищенные фанаты в комментариях под публикацией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2172232-parizhskiy-shik-nadya-dorofeeva-pokrasovalas-v-mini-naryadah/

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