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"Повезет мужу": готовящаяся к свадьбе Айжулдыз Адайбекова впечатлила эффектным образом

Опубликовано:

Айжулдыз Адайбекова
Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Отечественная актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова, дочь известной певицы Жанар Айжановой, появилась в эффектном образе. Фото она разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

Черное платье с корсетом, жемчужные бусы, волнистые волосы и дымка вокруг - фотосессия Айжулдыз впечатлила многих ее поклонников. Впрочем, среди восхищенных оказались и ее звездные коллеги.

Айсауле Бакытбек, Индира Едильбаева, Балжан Бидаш и многие другие казахстанские знаменитости оценили образ Айжулдыз. К ним присоединились и другие подписчики.

"Откуда такая?", "Новый удивительный образ, как всегда", "Повезет вашему мужу", "Мне очень нравятся образы, которые ты создаешь - красиво, стильно, присутствует современный и национальный колорит, для меня каждый образ - целая жизнь", "Нереальная", - отреагировали пользователи соцсети.

Мы также писали, что Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров готовятся к свадьбе - молодые люди планируют позвать на торжество много гостей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2172208-povezet-muzhu-gotovyashchayasya-k-svadbe-ayzhuldyz-adaybekova-vpechatlila-effektnym-obrazom/

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