"В ударе": Асель Сагатова станцевала в открытом наряде (видео)

39-летняя казахстанская актриса Асель Сагатова опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором изящно подвигалась в стильном наряде, демонстрирующем фигуру, передает NUR.KZ.

Сагатова написала пост о ценности жизни и сопроводила его черно-белым роликом, на котором видно, что она по-настоящему наслаждается происходящим.

Актриса была одета в двойку, верхняя часть которой была укороченной и имела необычные вставки.

"Любите, цените и берегите жизнь! В ней скрыто множество смыслов, которые открываются по мере ее познания. Это захватывающий и увлекательный путь. Старайтесь избегать того, что может его сократить", - написала Асель.

Поклонники были очарованы увиденным.

"Обожаю смотреть на Вас", "Какая Вы здесь классная, красивая", "Забыла, как стареть", "Асель - огонь", "Так выглядит красота", "Изо дня в день все хорошеете", "В ударе", - написали они в комментариях.

Недавно Асель Сагатова покрасовалась в мини-юбке в Алматы.