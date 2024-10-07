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"В ударе": Асель Сагатова станцевала в открытом наряде (видео)

Опубликовано:

Асель Сагатова
Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

39-летняя казахстанская актриса Асель Сагатова опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором изящно подвигалась в стильном наряде, демонстрирующем фигуру, передает NUR.KZ.

Сагатова написала пост о ценности жизни и сопроводила его черно-белым роликом, на котором видно, что она по-настоящему наслаждается происходящим.

Актриса была одета в двойку, верхняя часть которой была укороченной и имела необычные вставки.

"Любите, цените и берегите жизнь! В ней скрыто множество смыслов, которые открываются по мере ее познания. Это захватывающий и увлекательный путь. Старайтесь избегать того, что может его сократить", - написала Асель.

Поклонники были очарованы увиденным.

"Обожаю смотреть на Вас", "Какая Вы здесь классная, красивая", "Забыла, как стареть", "Асель - огонь", "Так выглядит красота", "Изо дня в день все хорошеете", "В ударе", - написали они в комментариях.

Недавно Асель Сагатова покрасовалась в мини-юбке в Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2170924-v-udare-asel-sagatova-stancevala-v-otkrytom-naryade-video/

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