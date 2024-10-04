Красное пальто и черная шляпа: Акерке Буркитбай предстала в ярком осеннем образе

Казахстанская артистка Акерке Буркитбай, супруга певца Али Окапова, попозировала в осеннем наряде - фанаты оценили фотосессию и аутфит кобызистки, передает NUR.KZ.

Красное пальто, черная шляпа, черные солнцезащитные очки и маленькая сумочка - эффектный образ Акерке впечатлил ее подписчиков в Instagram. Аутфит для прогулки артистка дополнила крупной жемчужной нитью.

"Осень", - лаконично написала Акерке.

Публикацию жены прокомментировал Али Окапов. Он отреагировал, оставив эмодзи в виде красных листьев клена.

"Красавица, как из фильма", "Будьте счастливы вместе с Али", "Шляпа очень идет", "Уау", "Красивая очень", - отреагировали поклонники в соцсети.

Немногим ранее Али Окапов и Акерке Буркитбай устроили осеннюю фотосессию с сыном - пользователи соцсети отметили сильное сходство маленького Зейна со звездной бабушкой - певицей Розой Рымбаевой.