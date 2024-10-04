"Я вернулась": скинувшая лишний вес "Мисс Вселенная-2021" впечатлила своим преображением

Индийская модель, обладательница титула "Мисс Вселенная-2021" Харнааз Сандху появилась в роскошном платье с глубоким декольте. Кадры она разместила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Точеная фигура, платье, подчеркнувшее стройность девушки, чувственный взгляд - образ Харнааз Сандху заставил сердца ее поклонников биться еще чаще.

Отметим, что молодую модель хейтили в Сети из-за того, что она поправилась после конкурса, пишет StarHit. Но Харнааз доказала, что королева красоты - не просто титул, а состояние души.

"Возвращаюсь, как будто никуда не уходила", - заявила модель.

"О, Боже, она вернулась, полная сил", "Никогда не переставай сиять, великолепная королева", "Удивительно, как человек способен преображаться. Эта женщина переродилась", "Стала еще ошеломительней", "Ого, какая мотивация!" - написали в соцсети.

Напомним, в декабре 2021 Харнааз Сандху стала победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная". Мы также писали, что "Мисс Вселенная-2021" похвасталась фигурой в полупрозрачном платье.