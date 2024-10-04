Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Я вернулась": скинувшая лишний вес "Мисс Вселенная-2021" впечатлила своим преображением

Опубликовано:

Харнааз Сандху
Харнааз Сандху. Фото: instagram.com/harnaazsandhu_03

Индийская модель, обладательница титула "Мисс Вселенная-2021" Харнааз Сандху появилась в роскошном платье с глубоким декольте. Кадры она разместила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Точеная фигура, платье, подчеркнувшее стройность девушки, чувственный взгляд - образ Харнааз Сандху заставил сердца ее поклонников биться еще чаще.

Отметим, что молодую модель хейтили в Сети из-за того, что она поправилась после конкурса, пишет StarHit. Но Харнааз доказала, что королева красоты - не просто титул, а состояние души.

"Возвращаюсь, как будто никуда не уходила", - заявила модель.

"О, Боже, она вернулась, полная сил", "Никогда не переставай сиять, великолепная королева", "Удивительно, как человек способен преображаться. Эта женщина переродилась", "Стала еще ошеломительней", "Ого, какая мотивация!" - написали в соцсети.

Напомним, в декабре 2021 Харнааз Сандху стала победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная". Мы также писали, что "Мисс Вселенная-2021" похвасталась фигурой в полупрозрачном платье.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2169786-ya-vernulas-skinuvshaya-lishniy-ves-miss-vselennaya-2021-vpechatlila-svoim-preobrazheniem/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie